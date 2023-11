Junts porta al Consell de Garanties el decret llei de regulació d'habitatges turístics

Consideren que el text vulnera "el principi d'autonomia local"



Junts ha presentat a la mesa del Parlament una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre l'adequació a l'Estatut i a la Constitució del decret llei de mesures urgents sobre el règim urbanístic d'habitatges d'ús turístic.

En un comunicat, assenyalen que la nova regulació envaeix "les competències urbanístiques pròpies dels municipis, i en conseqüència el principi d'autonomia local" reconegut en l'Estatut i l'article 140 de la Constitució que garanteix l'autonomia dels municipis.

Per a Junts, el decret llei suposa "una regulació directa de les condicions d'implantació dels habitatges d'ús turístic de cada municipi, sense que tinguin la capacitat de decidir la configuració pròpia del seu municipi tenint en compte les seves singularitats".

També creuen que el text vulnera el principi de seguretat jurídica pel règim transitori que afecta els habitatges d'ús turístic ja existents: "Aquesta regla de transitorietat conforma no només un mecanisme confús, sinó una situació d'incertesa absoluta i insuperable per als ciutadans afectats, que els col·loca en una inseguretat jurídica que no es pot resoldre".

A més a més, exposen que la nova regulació vulnera les condicions per elaborar un decret llei previstes en l'Estatut i la Constitució, que estableix que és una eina legislativa de caràcter extraordinari, limitada i contextualitzada a situacions limitades.