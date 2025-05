Junts porta al CGE el segon decret de pròrroga del Govern de la taxa turística

Sales acusa el PSC-Units, ERC i els Comuns d'anar "a remolc" de Junts sobre la Dgaia

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dimarts que han presentat una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el segon decret de pròrroga del Govern de la taxa turística fins a l'octubre.

"El govern del PSC persisteix en l'error un cop més i nosaltres defensem que no es pot governar un país a cop de decret i saltar-se de manera recurrent els tràmits parlamentaris que toquen", ha recalcat en una roda de premsa a la cambra catalana.

A més de recordar que ja van recórrer contra el primer decret al CGE, ha afegit que l'òrgan ja va advertir que no hi havia "una urgència acreditada per regular la taxa turística a través d'un decret" i demanava fer-ho a partir d'un projecte de llei.

Per Sales, amb aquesta iniciativa s'evidencia "la feblesa del PSC" i ha considerat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està disposat a mantenir-se en el poder a qualsevol preu, en les seves paraules.

DGAIA

També ha acusat el PSC-Units, ERC i els Comuns d'anar "a remolc" de Junts a l'hora de demanar una comissió d'investigació al Parlament sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

A més a més, ha explicat que a començaments d'any aquests grups van votar en contra d'una proposta de resolució de Junts que demanava al Parlament assumir les conclusions de la Sindicatura de Comptes i que el Govern n'apliqués les recomanacions, "alhora que el PSC i els Comuns en aquella mateixa sessió en van retirar una de pròpia que anava en la mateixa direcció".

Per això, Sales ha manifestat que esperen que permetin que la comissió d'investigació pugui actuar amb rapidesa i transparència per aportar solucions.