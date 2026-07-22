Junts porta al CGE la llei catalana per limitar les compres especulatives d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Junts ha sol·licitat aquest dijous al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre l'adequació a la Constitució i a l'Estatut de la proposició de llei de modificació de la llei d'urbanisme per limitar les compres especulatives d'habitatge, iniciativa dels Comuns pactada amb el Govern que s'havia de debatre aquest dijous al Parlament.
En presentar-se aquest recurs davant el CGE, juntament amb el que també ha presentat el PP, s'ajornarà el debat final de la proposició de llei, que no es podrà votar al Parlament fins que l'òrgan estatutari emeti el dictamen no vinculant (té un mes), per la qual cosa no es reprendrà la qüestió a la cambra fins al següent període de sessions, a finals de setembre o a l'octubre.
Junts argumenta en la petició que la norma proposada pels Comuns vulnera el dret a la propietat de la Constitució, a més dels principis de l'Estatut i de la Carta Magna sobre la llibertat d'empresa, circulació i establiment de persones i béns, i el principi de seguretat jurídica.
També sostenen que la Generalitat no pot, a través de la legislació urbanística, regular el dret civil, i també veuen improcedent que s'hagi tramitat la norma pel procediment de lectura única al Parlament.
La proposició vol limitar la compra d'immobles en zones de mercat residencial tensionat per revendre'ls a curt termini o destinar-los a lloguer turístic o de temporada, sinó només per a residència habitual o lloguer a preus topats, i en deixa l'aplicació a mans dels ajuntaments.