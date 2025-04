Junts porta al CGE el decret del Govern sobre la taxa turística i el de transmissions patrimonials

Sales acusa els Comuns de marcar la política fiscal, l'agenda i els projectes de la Generalitat

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha explicat que portaran al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el decret del Govern sobre la taxa turística i el de l'impost de transmissions patrimonials perquè no veuen cap "motiu d'urgència" que justifiqui que s'hagin de tramitar per aquesta via.

"A més, la jurisprudència avala que els elements essencials en matèria tributària no poden seguir aquest procediment", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha defensat que aquestes iniciatives s'haurien de tramitar com a projecte de llei.

Per Sales, l'ocorregut amb aquests decrets evidencia, a parer seu, la feblesa del Govern i la seva intenció de legislar "a cop de decret, saltant-se el procés parlamentari ordinari".

"No es governa un país sense escoltar els ciutadans. I això és el que ha fet el Govern, especialment amb la taxa turística, amb la qual no ha buscat cap consens ni amb els sectors afectats ni amb els ajuntaments", ha lamentat.

Per Sales, l'executiu català està "entregat" als Comuns, els quals acusa de marcar la política fiscal a Catalunya i també l'agenda i projectes, com assegura que ha passat amb el Hard Rock.

HARD ROCK

En relació amb aquest projecte, ha assegurat que la Mesa del Parlament ha rebut aquest dimarts l'informe que van sol·licitar al departament d'Economia i Finances que admet que "el cost de responsabilitats patrimonials del Govern per frenar el Hard Rock seria d'entre 37,4 i 50 milions d'euros".

"Illa sempre s'omple la boca del concepte d'estabilitat, però ens preguntem quina estabilitat dona actuant d'aquesta manera", ha destacat Sales, que creu que amb això posa en risc la inversió d'aquest i altres projectes al Camp de Tarragona i la resta de Catalunya.