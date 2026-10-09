Junts i el PNC acorden reforçar el catalanisme i concórrer junts a les eleccions

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general del PNC, Marta Pascal, han signat aquest divendres un acord amb el qual volen reforçar "l'espai central del catalanisme sobiranista" i es comprometen a concórrer conjuntament a totes les eleccions del pròxim cicle electoral, segons han avançat diverses fonts consultades per Europa Press.
En el document, que porta per títol 'Aixecar Catalunya: retrobament, responsabilitat i futur', recullen que les dues formacions permetran la doble militància i Junts incorporarà persones del PNC a les llistes electorals.
Les fonts consultades també han assegurat a Europa Press que Pascal no anirà a les llistes de les eleccions generals del 29 de novembre.
A més a més, l'acord signat recull que el PNC tindrà un representant en l'executiva de Junts i 2 membres en el Consell Nacional.
En el document, les dues formacions constaten que l'espai catalanista en els últims anys s'ha afeblit i fragmentat, i que això ha contribuït a que "les principals institucions de Catalunya estiguin governades per projectes sense ambició nacional i han obert la porta a una època de decadència a la capital del país i en el conjunt de la nació".
Per combatre-ho, volen reduir aquesta dispersió i "reforçar una cultura política que continua sent necessària: la del catalanisme que entén la nació com una comunitat de persones que, tinguin l'origen que tinguin, continuen sent lliures i responsables; que defensa les institucions i la llengua pròpies; que creu en Europa, que valora l'esforç, la iniciativa, la cohesió social i l'equilibri territorial; que té ambició de liderar el país des del govern de les institucions, i que vol fer de Catalunya un país lliure, pròsper, just, obert i respectat".
Abans de l'acord de Junts amb el PNC, els de Puigdemont ja n'han signat d'altres amb partits com Demòcrates de Catalunya --que va acabar confluint en el partit de Puigdemont--, amb Convergents, de Germà Gordó, i Moviment d'Esquerres de Catalunya, amb Agustí Colomines al capdavant.