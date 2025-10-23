Junts es planteja consultar a la militància si la direcció decideix trencar amb el PSOE

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts es planteja fer una consulta a la militància si finalment la direcció del partit decideix a la reunió del proper dilluns trencar les relacions amb el PSOE, segons fonts consultades per Europa Press.
Així ha estat avançat per 'ElNacional.cat', a l'espera que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reuneixi el dilluns a l'executiva del partit a Perpignan (França) per fer balanç de l'acord de Brussel·les i abordar les "accions a emprendre" sobre aquest tema.
Les citades fonts han recordat que la militància ja va validar en una consulta l'acord de Brussel·les, per la qual cosa el partit considera que aquesta vegada també ha de ratificar la possibilitat de trencar amb els socialistes.