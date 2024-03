Junts planteja al Congrés permetre llengües cooficials a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Junts ha plantejat al Congrés un canvi legal per poder utilitzar el català i les altres llengües cooficials en els òrgans judicials amb jurisdicció a tot l'Estat, com a l'Audiència nacional i al Tribunal Suprem.

Es tracta d'una esmena registrada al projecte de llei orgànica del dret de defensa, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual s'afegeix un article nou per garantir que "totes les persones, físiques i jurídiques tenen el dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de les comunitats autònomes en els òrgans judicials que tinguin jurisdicció a tot l'Estat".

Conforme a la llei de demarcació i planta judicial es consideren òrgans judicials que tingui jurisdicció a tot l'Estat el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i els jutjats centrals d'instrucció, penal, del contenciós administratiu i de vigilància penitenciària, a banda del jutjat central de menors.

DRET DE DEFENSA

En la seva justificació, Junts al·lega que l'Audiència Nacional és un òrgan especialitzat per raó de la matèria, que opera com a extensió del jutge natural del lloc d'execució del fet, i en conseqüència entenen que, "per dotar d'eficàcia plena al dret de defensa personal", s'ha de facilitar l'ús de les llengües cooficials al territori.

Al seu parer, cal "atendre la incidència que la condició de parlant d'una llengua cooficial té en el desenvolupament del judici penal, en el desenvolupament de la prova, especialment en l'interrogatori de l'acusat i en el dret a l'última paraula".

En el judici del procés, que va tenir lloc al Tribunal Suprem, les defenses dels acusats van demanar intervenir en català amb traducció simultània en els interrogatoris, però el tribunal que presidia Manuel Marchena només va permetre la traducció consecutiva.

INTÈRPRET EN ELS JUDICIS

En una altra esmena, Junts també vol assegurar el dret a intèrpret o traductor de llengües cooficials en els judicis: "El jurat o el tribunal posarà a la disposició de la persona física o jurídica (ja siguin les parts, els seus representants i els que els dirigeixin, a més dels testimonis i perits) intèrprets i/o traductors", recull el text registrat.

Pels independentistes catalans, "cal posar èmfasi en el dret d'utilitzar la llengua amb la qual és més còmode i fàcil defensar-se davant qualsevol tribunal", si bé admet que "sempre estaria subjecte al criteri del tribunal o el jutge competent de l'assumpte".