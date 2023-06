Junts per Sitges (Barcelona) defensa la presumpció d'innocència i exigeix transparència

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

Junts per Sitges (Barcelona) ha defensat aquest dimecres la presumpció d'innocència dels detinguts en l'operació per les presumptes irregularitats a l'Ajuntament de Sitges, entre ells l'alcaldessa, Aurora Carbonell (ERC), i ha exigit transparència per aclarir els fets.

En un tuit recollit per Europa Press, han destacat la "màxima preocupació" que tenen arran d'aquesta operació, en la qual també s'ha detingut el regidor Jaume Monasterio.

La líder de Junts al consistori, Mònica Gallardo, ha assegurat que es viu una situació "excepcional" a Sitges, i que es posicionaran sobre aquest assumpte quan disposin d'informació contrastada.