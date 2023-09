Junts ofereix a ERC i la CUP transaccionar un text "de mínims" sobre l'amnistia i l'autodeterminació

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts al Parlament ha traslladat a ERC i la CUP la voluntat de transaccionar a la cambra catalana una proposta de resolució "per fer un acord de mínims" sobre l'amnistia i el dret a l'autodeterminació.

Fonts de la formació han explicat que no poden acceptar els termes en què està plantejada la proposta de resolució d'ERC, en la qual s'insta el Govern a fer totes les accions oportunes per fer possible la llei d'amnistia.

En la seva opinió, són els partits els que han de liderar la negociació i no el Govern, per la qual cosa volen mirar de buscar "un mínim denominador" amb els republicans i els cupaires per aconseguir un redactat que convenci totes les parts.

Després que el president de Junts al Parlament, Albert Batet, va demanar dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, rectificar el rumb del Govern o convocar eleccions, la formació considera que no li poden confiar aquesta negociació.

"Si no hi ha aquesta rectificació, no podem donar suport a la proposta de resolució d'ERC", han destacat, sense concretar si això es pot traduir en una abstenció o en un vot en contra de Junts a la iniciativa dels republicans.

NO DONAR UN "XEC EN BLANC"

I és que, segons la formació, no poden donar "un xec en blanc" al Govern en l'assumpte de l'amnistia i l'autodeterminació, per la qual cosa no saben si serà possible un redactat conjunt.

En cas que no sigui possible la transacció, el partit de Carles Puigdemont decidirà què fer amb la seva proposta, si la mantenen o la retiren.

També han explicat que no preveuen transaccionar cap proposta de resolució amb el PSC, tampoc la relativa a l'amnistia i l'autodeterminació.