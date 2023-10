Junts ofereix a Collboni convocar un ple extraordinari per estendre la bonificació a les terrasses

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha ofert a l'alcalde, Jaume Collboni, convocar un ple extraordinari fins al 7 de novembre per estendre la bonificació del 75% de la taxa de terrasses un any més.

Ho ha dit el regidor de Junts Ramon Tremosa en unes declaracions als periodistes aquest divendres després de la votació en el ple de les ordenances fiscals, en què s'ha votat per separat la taxa de terrasses, i no s'han aprovat.

Per això, Tremosa ha ofert aquesta opció a Collboni: "Estem oberts a evitar que s'apliqui una taxa que va ser aprovada per BComú, el PSC i ERC el 2019 i que és realment abusiva per a les terrasses. Estem disponibles per si l'equip de govern vol fer un ple extraordinari".

Sobre el seu vot contrari a les ordenances, ha argumentat que Junts no pot "regalar els vots a canvi de res" i ha defensat que, amb la seva posició, han estat previsibles, conscients i coherents.

"Tampoc no es pot demanar que votem gratis a canvi de futures propostes de converses per endavant. No és la nostra línia i tampoc la que ens va fer guanyar les eleccions", ha sostingut.