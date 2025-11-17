Junts nomena Batet com a adjunt a la presidència del partit i Sales liderarà el grup

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts ha aprovat aquest dilluns nomenar el fins ara president del grup al Parlament, Albert Batet, com a adjunt a la presidència del partit en Coordinació Institucional i Estratègia a més de director de campanya, mentre que Mònica Sales assumirà la presidència del grup parlamentari amb Salvador Vergés com a portaveu.
Així ho han anunciat en un comunicat, en què asseguren que la reorganització respon a la realitat del nou context polític i al recent informe de l'advocat general del TJUE "que valida la llei d'amnistia i el possible retorn del president Carles Puigdemont".
La direcció permanent de Junts, que s'ha reunit aquest dilluns a Waterloo (Bèlgica), ha avalat per unanimitat la proposta de Puigdemont i del secretari general, Jordi Turull.