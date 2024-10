Junts no s'adhereix a l'acord de reforma de la llei mordassa i anuncia les seves pròpies esmenes per derogar-la

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha assenyalat que no es s'adherirà a l'acord entre Bildu i el Govern central per reformar la llei de seguretat ciutadana del 2015, coneguda com llei mordassa, perquè remarca que no ha participat en la negociació. Per això, anuncia que presentarà les seves pròpies esmenes quan avanci la tramitació.

"Des de Junts negociem, no fem adhesions", ha subratllat la portaveu de la formació independentista, Miriam Nogueras, que aquest dijous al matí ha rebut el text de la proposició de llei que li han enviat de Bildu.

Segons ha explicat, la llei que va aprovar el govern de Rajoy és una norma "regressiva" i la seva aposta és la derogació total. "A Junts no ens hem mogut, som on érem", ha emfatitzat.

Nogueras es compromet a "mirar i estudiar" la iniciativa pactada pel PSOE, Sumar i Bildu i defensada pel PNB i ERC, però ja avança que presentaran les seves pròpies esmenes i que el seu objectiu és "una llei democràtica de seguretat ciutadana per a Catalunya", no per a Espanya.