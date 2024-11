Junts no negociarà els comptes amb el Govern, el qual veu "atrapat"

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat aquest divendres que descarten negociar el projecte de pressupostos del 2025 amb el Govern en considerar que està "atrapat" per ERC, els Comuns i el PSOE.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans després de sortir de la primera trobada que han mantingut les dues parts: Sales ho ha fet acompanyada del vicepresident de Junts, Toni Castellà, i el diputat Jordi Munell, i per part del Govern hi ha estat present la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el secretari general, Juli Fernández.

"El govern del president Salvador Illa està atrapat per ERC i els Comuns aquí a Catalunya. I, per tant, els comptes que aprovaran no serviran per ajudar i acompanyar els reptes que té el país ni tampoc la ciutadania. I, òbviament, està atrapat també pel PSOE a Madrid", ha subratllat Sales.