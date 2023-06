Junts "no comparteix" que els seus regidors a Ripoll (Girona) no hagin impedit l'Alcaldia d'Orriols

Assegura que "no desisteixen" i demanen a ERC i PSC reprendre les negociacions



GIRONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'executiva de Junts ha afirmat aquest dissabte que "no comparteix" la decisió dels regidors de Junts per Ripoll (Girona) de no impedir l'accés a l'Alcaldia de l'Ajuntament a la candidata guanyadora de les eleccions, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

En un comunicat després de reunir-se amb caràcter extraordinari aquest dissabte al matí, ha assegurat que la decisió dels representants de Junts per Ripoll "transcendeix" el mateix municipi.

Junts ha relatat que divendres al matí havia acordat una proposta amb ERC i PSC encapçalada per la candidata Manoli Vega (Junts), però que l'acord es va trencar a la tarda per raons que asseguren desconèixer.

L'executiva de Junts ha assenyalat el "sectarisme d'aquells que han impedit un pacte de govern central" i aquells que han exercit vetos per treure un rèdit partidista, segons la formació.

Ha assegurat que, a Ripoll, el partidisme s'ha imposat per sobre de "la necessària unitat contra el feixisme", i també atribueix la falta de pacte a la miopia política.

No obstant això, han assegurat que "no desisteixen" i demanen a ERC i PSC reprendre les negociacions perquè hi hagi un alcalde i un govern estable a Ripoll.