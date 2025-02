Junts negociarà amb el Govern central la jornada laboral però Turull avisa que estan "més prop del no"

TERRASSA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que han obert negociacions amb Sumar sobre la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores, però ha avisat: "Estem més prop del no" que de la tramitació parlamentària.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes a la seu de la patronal Cecot a Terrassa (Barcelona) juntament amb el seu president, Xavier Panés, després d'una jornada de treball entre representants empresarials i membres del partit aquest divendres.

Turull ha qualificat la reducció de la jornada fins a les 37,5 hores de "tret al peu a la negociació col·lectiva" i ha criticat que no es té en compte, a parer seu, els seus efectes en les petites i mitges empreses.

Ha lamentat que hi ha col·lectius en els quals no hi ha prou treballadors com per poder cobrir les 37,5 hores i ha sostingut que la mesura "genera molts més perjudicis que beneficis".

MILLORES SALARIALS

En aquest sentit, ha defensat que a Junts estan "més en la línia de millorar el sou dels catalans que en la línia de treballar menys".

"Veurem les negociacions com van", ha sostingut Turull, que ha avançat que defensaran les empreses i millores salarials per als treballadors.

Respecte a la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), ha apuntat que ha de ser d'acord amb el cost de la vida, en les seves paraules, i ha afegit: "Un català pot comprar molt menys que amb el mateix sou a Extremadura".