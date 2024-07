Junts nega que el preacord ERC-PSC atorgui la sobirania fiscal a Catalunya

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha negat que el preacord d'ERC i PSC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat atorgui la sobirania fiscal a Catalunya i ha afegit que el líder socialista "sempre ha estat el més favorable a la repressió de l'independentisme".

En un comunicat aquest dimarts després de reunir-se la seva executiva, Junts ha valorat el preacord que inclou sortir del règim comú i gestionar el 100% dels impostos que es recapten a Catalunya.

"Que l'Agència Tributària pugui recaptar i liquidar tots els impostos, però el Govern de Catalunya no tingui el poder sobre els diners recaptats, no és sobirania i no evita els incompliments de l'Estat en matèria d'inversions i, si fos el cas, en matèria d'ordinalitat", afirma.