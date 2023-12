Junts es nega a parlar en castellà al Congrés i ERC opta per l'autotraducció: "Si volen m'expulsen"

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts Josep Maria Cervera s'ha negat aquest dijous a parlar en castellà durant la seva intervenció en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats davant la protesta del PP i Vox per l'absència de traducció simultània, i la diputada d'ERC Pilar Vallugera ha optat per l'autotraducció. "Si em volen expulsar, m'expulsen", ha etzibat.

La polèmica en aquesta primera sessió de l'esmentada comissió parlamentària s'ha generat quan la portaveu del PP, María Jesús Moro, ha advertit que "algun dels grups" faria la seva exposició en català. "No ens preocupa el català en absolut, el que ens preocupa és que quan es va reformar el reglament de la cambra ja vam dir que cal facilitar els instruments adequats", ha recordat.

La política popular, que ha sostingut que per "debatre cal entendre's", ha insistit que no comptaven amb dispositius per sentir les intervencions traduïdes al castellà. El president de la Comissió, Francisco Lucas, ha explicat la decisió adoptada per la presidència: facilitar als grups el text de la intervenció en castellà, que seria el que consti en el diari de sessions.

El diputat de Vox Carlos Flores, per la seva banda, ha denunciat que "el fet de no poder entendre el debat" el priva del seu "dret constitucional a l'exercici del càrrec públic representatiu". "Aquest dret no se supleix amb l'entrega d'un text en un altre idioma, entre altres coses perquè segurament no hi haurà un protocol notarial que acreditarà la coincidència entre la intervenció oral i l'escrita", ha dit.

En aquest sentit, ha assenyalat que el portaveu de Junts intervindria de manera oral. "Aquesta és la seva intervenció, i aquesta seria la que hauria de figurar en el diari de sessions. Aquí tenim una doble vulneració. En primer lloc, la vulneració d'un acord adoptat en aquesta cambra amb el nostre vot en contra, per descomptat, que és el d'ús de les llengües autonòmiques durant els debats en ple i en comissió. I una altra, moltíssim més greu, repeteixo, la vulneració del dret al càrrec públic dels qui no entenen o no desitgen entendre el català", ha resolt.