Junts nega l'autodeterminació a Cuba i demana impulsar un procés democratizador des de fora

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
Junts considera "impossible" que Cuba pugui exercir actualment la "autodeterminació sobirana", per la qual cosa demana impulsar "internacionalment" un procés democratizador per acabar amb el règim comunista que regeix a l'Havana.
Així es recull en una proposició no de llei que Junts ha registrada en el Congrés per al seu debat en la Comissió d'Exteriors coincidint amb els plans del president d'Estats Units, Donald Trump, de forçar un canvi de règim a Cuba.
En la seva iniciativa, recollida per Europa Press, Junts argumenta que el 89% de les famílies de Cuba pateix pobresa extrema, el 78% es mostra partidària d'emigrar quan tingui l'oportunitat i un 92% desaprova la gestió governamental, i en aquest context, unit al fet que el règim comunista "vulnera de forma continuada els drets civils i polítics" de la població cubana, la formació independentista sentencia que resulta "impossible" l'exercici de "l'autodeterminació sobirana de Cuba i, per extensió, de la població cubana".
CUBA MALVIU I CAL ACTUAR
"Cuba malviu, des de fa anys, governada per un règim antidemocràtic que aboca a la immensa majoria de la població a una quotidianitat sense legalitat democràtica, amb la conculcació constant dels drets humans --de forma accentuada, els drets civils i polítics--, alhora que l'accés a quotes bàsiques de benestar resulta inimaginable per al conjunt dels cubans, exceptuant elits polítiques determinades", argumenta Junts.
Per això, insta al Congrés a "manifestar públicament la necessitat d'un procés democratizador" a Cuba i que s'"impulsi internacionalment perquè es posi fi a una dictadura que ha portat als cubans fins a un límit en el qual ni tan sols poden garantir els mínims per a la supervivència en el dia a dia", ni "l'exercici dels seus drets elementals".
Al seu judici, aquest procés democratizador ha de ser "Un procés democratizador promogut i reconegut des de la gobernança global de Nacions Unides i de les organitzacions regionals i continentals americanes, en primer lloc, així com de la Unió Europea i aquells països europeus amb vinculació històrica amb Cuba".