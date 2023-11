Junts mostra al Senat la seva "solidaritat" amb el PSOE pels aldarulls a Ferraz

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, ha manifestat la "solidaritat" del seu grup amb el PSOE pels darrers aldarulls a Ferraz i ha defensat la negociació entre les dues formacions per a la investidura de Pedro Sánchez.

Cleries ha aprofitat la seva intervenció en el ple del Senat per expressar el seu suport al PSOE per l'atac a les seves seus i ha postil·lat que "la violència no està mai justificada".

"Vull recordar precisament que el que està fent el PSOE i els seus dirigents és parlar amb forces democràtiques que tenen el suport per aconseguir una investidura, això és política en sentit positiu", ha reivindicat Cleries.

A més a més, ha parafrasejat les declaracions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en les quals preguntava on era el Rei en relació amb aquests aldarulls. "Ara no sabem amb qui està, però s'intueix", ha suggerit.