Junts mantindrà el vot en contra dels reials decrets del Govern central i demana que els retiri

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha anunciat que la seva formació mantindrà dimecres el vot en contra dels reials decrets del Govern central perquè "agreugen l'infrafinançament que ja pateix Catalunya, impliquen retallades de competències de la Generalitat i posen en perill l'aplicació de la llei d'amnistia".

En una roda de premsa, ha demanat al Govern central que retiri els tres reials decrets i que els torni a presentar un cop els hagi negociat amb Junts: "Un decret per cada tema", ha reclamat.

"En aquesta legislatura no funcionarà el 'a canvi de res'. El PSOE ha de tenir clar que Junts no ha signat un acord de legislatura. Només hi haurà estabilitat si hi ha avenços en els dos eixos: l'àmbit nacional i el social", ha avisat.