Junts mantindrà el seu veto a menors migrants mentre Catalunya no tingui competències en immigració

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 5 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha rebutjat aquest dimecres que Catalunya hagi de cobrir el que considera una "negligència" d'Espanya en relació amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta la setmana passada i ha deixat clar que mantindran el seu veto a l'acolliment de menors migrants no acompanyats mentre no es traspassin a la Generalitat les competències en immigració.
"Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes, que no acullen menors encara que tenen centres d'acolliment oberts", ha sentenciat Nogueras en unes declaracions remeses als mitjos comunicació.
Segons la dirigent de Junts, els serveis públics catalans estan "tensionats des de fa molt temps" perquè han anat cobrint places de menors des de fa anys. Per contra, argumenta, hi ha altres comunitats que mai han arribat a cobrir les places que els toquen i ara els correspon a elles fer-se càrrec dels menors que estan sols a la ciutat autònoma.
HIPOCRESIA D'ILLA
"I al senyor Illa, el que li diria és que menys titulars i més feina, perquè cal ser molt hipòcrita per acollir a menors en condicions precàries, com passa ara a Catalunya", ha etzibat al president de la Generalitat. "El que mai faríem amb els nostres fills, mai hauríem de fer-ho amb cap menor", ha rematat.
En aquest context, Nogueras ha tret pit que fa un any Junts va aconseguir que es convalidés al Congrés un reial decret pel qual es va aconseguir un repartiment "equilibrat" dels menors migrants no acompanyats que hi havia a les Canàries. Aquest decret, ha emfatitzat, segueix en vigor i en virtut del mateix Catalunya no té per què assumir més nens ni adolescents estrangers ara.