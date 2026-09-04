Junts manté que presentarà una esmena a la totalitat al nou model de finançament

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruset, ha assegurat que mantenen la intenció de presentar una esmena a la totalitat a la cambra baixa a la proposta del nou model de finançament que surti de la reunió d'aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
En unes declaracions aquest divendres davant la Delegació d'Hisenda de Tarragona, ha assegurat que Junts plantejarà un concert econòmic i ha desitjat que "els partits polítics catalans, els diputats d'ERC, dels Comuns i dels socialistes hi donin suport".
Cruset ha sostingut que la proposta del CPFF "certificarà, confirmarà que no hi ha un sistema de finançament singular ni clau de la caixa per a Catalunya", i ha qualificat de 'cafè per a tothom' la iniciativa pactada entre socialistes i republicans.
"Es proposa un sistema de finançament que sigui aplicable durant els pròxims 20 anys i, per tant, evidencia que és un problema perquè ja és clarament insuficient per a les necessitats econòmiques de la Catalunya actual", ha subratllat.
Ha assenyalat que la proposta neix sense prou suport parlamentari per prosperar, per la qual cosa l'ha qualificat de "brindis al sol".