Junts manté el 'no' a donar suport als decrets del Govern central tot i que continuen parlant a hores de la votació

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha assegurat que el seu partit continua en el 'no' a donar suport als reials decrets del Govern central que es votaran aquest dimecres, si bé ha confirmat que, a hores d'ara, continuen "parlant".

"Nosaltres ara mateix continuem en el 'no', i també és veritat que continuem parlant", ha sostingut Nogueras en una entrevista aquest dimarts a RNE, recollida per Europa Press.

Preguntada si hi ha marge de maniobra per canviar el sentit del seu vot i si hi ha reunions previstes per a aquesta nit, a escasses hores de la votació dels tres reials decrets, Nogueras ha insistit que veu "complicat a aquestes hores" el canvi, tot i que ha apuntat que "per negociar sempre hi ha marge" i que Junts "mai" s'ha negat a negociar.

"Aquest exercici s'hauria d'haver fet abans que aprovessin al Consell de Ministres el reial decret", ha apuntat, al mateix temps que ha reclamat que si s'hagués fet un reial decret amb les mesures socials "sense paranys" sí votarien a favor.

"Políticament es condiciona el nostre posicionament en reials decrets que inclouen moltíssims temes. En alguns hi podem estar a favor, però en d'altres no. Per tant, el nostre posicionament es condiciona moltíssim", ha subratllat.