Junts manté els escons a Girona i Tarragona després del recompte del vot exterior

Es mantenen els resultats de les eleccions generals a Catalunya

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Junts mantindrà els escons que tenia a la demarcació de Girona, on se'n disputava un amb el PP, i a la de Tarragona, on se'n disputava un altre amb el PSC, després del recompte de vots dels residents a l'estranger, conegut com CERA.

Així ho han explicat fonts del partit a Europa Press després que el PP es va quedar el 23 de juliol a la nit a 363 vots d'aconseguir un escó a Girona, que finalment va recaure en la candidatura de Junts que encapçalava Míriam Nogueras.

Després de comptar el vot exterior a Girona, la diferència de vots ha augmentat perquè Junts ha obtingut un total de 337 sufragis respecte als 275 del PP.

A Tarragona, els socialistes es van quedar a 1.298 vots d'aconseguir l'escó que estava en joc, que finalment ha mantingut Junts.