Junts i Madaula eviten anar a judici i acorden revisar el protocol intern de prevenció de l'assetjament

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts i l'ex-secretària segona de la Mesa del Parlament i exdiputada de Junts Aurora Madaula han arribat a un acord pel qual eviten anar a judici i el partit es compromet a revisar el seu protocol intern de prevenció de l'assetjament.

Així ho han explicat en un comunicat conjunt aquest dilluns sobre un cas que es remunta al novembre de l'any passat quan, en el 'Parlament de les Dones', va afirmar que havia patit 'violències silencioses' de companys, la qual cosa va provocar un malestar generalitzat entre membres del seu aleshores grup parlamentari.

L'aleshores presidenta del Parlament, Anna Erra, es va reunir amb ella i la va instar a reflexionar sobre la seva continuïtat en el càrrec de la Mesa, i 22 dels 32 diputats de Junts van signar un text en contra seu que van presentar a la Comissió de Garanties, la qual també va rebre la queixa que va presentar la mateixa afectada.

Ara la formació i l'exdiputada, que va estar de baixa durant uns mesos, han acordat revisar el protocol intern de prevenció de l'assetjament i garantir, en el termini de dos anys, una formació continuada dels associats en aquesta matèria, la qual és "prioritària" entre els que tinguin càrrecs orgànics i representatius.

Tots dos consideren "imprescindible" abordar aquest debat per posar-se al capdavant en qüestions com el reconeixement de la plena igualtat i la prevenció de conductes que puguin encaixar o ser percebudes com assetjament o violència masclista.

"ERRADICAR" AQUESTES CONDUCTES

I és que, afegeixen, que en el debat social i polític es produeixin conductes que poden encaixar en un assetjament per raó de sexe o de gènere evidencia que queda camí per recórrer: "Són conductes que hem de fer el possible per erradicar. Conductes que, amb voluntat o sense, menyspreen i fereixen persones de manera injusta i que no contribueixen en res a les institucions, als partits ni a la societat en general".

El partit i Madaula opinen que les institucions públiques, els partits i una part de la societat no han assumit tot el necessari sobre aquest tema, per la qual cosa conclouen que "encara s'està lluny d'assolir els objectius que, en aquest camp, són del tot imprescindibles".