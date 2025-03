Junts lamenta que Podem "es posi al costat de Vox" i impedeixi que "Catalunya tingui més poder"

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha lamentat que Podem "es posi al costat de Vox" i impedeixi que "Catalunya tingui més poder", després que la formació morada hagi anunciat que votarà en contra de la delegació de competències en migració a Catalunya en considerar-la racista i contra els drets humans.

En una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press, la diputada independentista ha convidat Podem a que "es llegeixin la llei" i vegin que és una simple "delegació de competències" de l'Estat a una autonomia a través de l'article 150 de la Constitució, i que en l'acord no es parla de vulneració dels drets de la població migrant.

"A mi m'estranyaria molt que un partit com Podem es posi al costat de Vox per impedir que Catalunya tingui més poder. Ho haurien d'explicar molt bé i haurien d'explicar molt bé per què quan ho fa l'Estat espanyol és bo i és d'esquerres i la mateixa cosa si la fa Catalunya és dolent o és racista", ha sentenciat Nogueras.

Preguntada sobre si donarien suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) per regularitzar de manera extraordinària mig milió de persones estrangeres amb la finalitat d'obtenir el suport de Podem a la delegació de competències pactada pel PSOE i Junts, la política catalana ha assegurat que no acataran una llei espanyola quan el que demanen és autogestionar l'entrada de migrants.

"El que no ens poden demanar tampoc els altres partits és que acatem una llei espanyola quan el que estem demanant nosaltres i el que hem negociat i pactat és que les competències en aquesta matèria les tinguem nosaltres", ha explicat, després d'assegurar que si s'aprova al Congrés l'acord PSOE-Junts serà Catalunya qui decideixi si regularitza o no migrants irregulars.