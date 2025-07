Junts lamenta la nova proposta de finançament: "Ni singular ni plural"

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Toni Castellà, ha considerat decebedora la nova proposta de finançament que sortirà de la comissió bilateral Govern-Generalitat d'aquest dilluns: "Ni singular ni plural, no hi ha nou model de finançament".

Així ho ha manifestat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, després de la reunió del Govern amb els grups parlamentaris per explicar el nou model de finançament per a Catalunya pactat en la bilateral, en la qual han participat el PSC-Units, Junts, ERC i els Comuns i no la CUP, el PP, Vox i AC.

"A la pregunta dels 22.000 milions dels impostos dels catalans que se'n van i no tornen, el dèficit fiscal, quants recuperem amb aquest acord? De moment, zero. Ni un euro més", ha lamentat Castellà, per la qual cosa considera que s'ha arribat a un acord en matèria de gestió administrativa però no de recaptació.

En la seva opinió, el que s'ha pactat consisteix en que la recaptació de l'IRPF la puguin gestionar funcionaris de la Generalitat i no els de la resta de l'Estat, com passava fins ara: "Però continuarà sent l'Estat el que decideixi de quants diners disposa. Farem la feina a l'Estat i Catalunya no tindrà cap benefici més", ha afegit.

A més, ha apuntat que Catalunya tampoc no quedarà exclosa de la Lofca amb aquest acord, per la qual cosa "no hi ha singularitat".

"És un model que planteja que qui vulgui pot recaptar l'IRPF i tenir més tresoreria, però no més suficiència. No hi ha res que s'aproximi al concert", ha retret.

AL CONGRÉS

En preguntar-li què votaran en cas que la proposta arribi al Congrés, Castellà ha reiterat que Junts defensa el que recull el pacte de Brussel·les, que és "la cessió del 100% dels impostos" amb un model que s'acosti al concert basc i de Navarra.

"Qualsevol cosa que s'aproximi a això estem disposats a discutir-ho. Qualsevol cosa que sigui perpetuar l'actual dèficit fiscal no comptarà amb el nostre suport", ha resolt.