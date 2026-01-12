Junts lamenta l'"engany" de l'empresa mixta de Rodalies i veu paral·lelismes amb el finançament

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha lamentat aquest dilluns l'"engany" que suposa l'empresa mixta de Rodalies de Catalunya i veu paral·lelismes amb l'ocorregut amb l'acord per a un nou finançament pactat entre socialistes i republicans.
"La signatura de l'empresa mixta de Rodalies escenifica un engany davant el drama que vivim en aquest país amb el servei de trens. Que algú pugui pensar que la solució passa per fer una empresa mixta de Rodalies en la qual hi continuï participant Renfe, i a més amb majoria absoluta, ens sembla una estafa", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Segons Vergés, es va assegurar que seria un traspàs integral i, finalment, la nova empresa pertany en un 50,1% a Renfe i en un 49,9% a la Generalitat, per la qual cosa "és una empresa pública estatal espanyola".
En la seva opinió, ha passat el mateix amb el nou finançament: "Va arrencar sent un concert, després es va dir que seria un finançament singular i s'ha vist que no, i que compliria l'ordinalitat i tampoc. Ha acabat sent un cafè per a tothom".
"Veiem un paral·lelisme evident en aquests acords entre el PSC i ERC. És igual que sigui Rodalies com el finançament, sempre acaben descafeïnats respecte al que van prometre en el punt inicial", ha lamentat.
I és que, segons Vergés, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, continuarà tenint "la clau de la caixa" amb els diners dels catalans, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, la dels trens de Rodalies.
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
També ha qüestionat els qui destaquen que la Generalitat tindrà majoria en el consell d'administració, amb 5 membres, per 4 de Renfe, perquè el fet que Catalunya només tingui el 49,9% de l'empresa mixta "fa que aquesta majoria, el dia que es vulgui, es pugui canviar".
A més, ha apuntat que, dels 5 membres en el consell d'administració que ha de nomenar la Generalitat, hi ha una persona que era directora financera de Renfe: "Així, des del minut zero, hi ha un submarí de l'Estat espanyol dins aquesta empresa mixta".