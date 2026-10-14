Junts lamenta l'"agressió" contra les escultures de la plaça Catalunya i exigeix una neteja immediata

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l'alcaldia, Jordi Martí, ha lamentat l'"agressió" que han patit algunes de les escultures de la plaça Catalunya després de les protestes pel rebuig als decrets d'habitatge del Govern central, i n'ha exigit la neteja immediata a l'executiu municipal.
"És així com tracten la nostra ciutat els que s'hi han instal·lat per protestar? I és així com cuida la ciutat l'alcalde (Jaume) Collboni i el seu govern?", s'ha preguntat en un comunicat de la formació aquest dimecres.
Ha recordat que les escultures de la plaça Catalunya "fa gairebé cent anys que presideixen el cor" de la ciutat i en representen la història, la cultura i la identitat, per la qual cosa ha defensat que és inacceptable que el consistori no hagi actuat de manera immediata.