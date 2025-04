Junts lamenta que Illa no encapçali la reunió amb els grups per respondre als aranzels

Assistiran a la trobada i presentaran un paquet de mesures

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no encapçali la reunió que el Govern mantindrà aquest dilluns a la tarda amb els grups per respondre als aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

"No entenem per què Illa s'amaga i delega aquesta reunió en els consellers. Segurament evita donar la cara perquè és conscient que és un president feble, que no té pressupostos i poques mesures reals a adoptar, ha subratllat aquest dilluns en una roda de premsa, en la qual ha avançat que assistiran a la trobada.

Per Rius, el Govern ha de donar una resposta "serena però contundent" per protegir les empreses catalanes, sobretot les que exporten als Estats Units, i també els ha instat a aclarir d'on sortiran els diners que mobilitzaran.

"Sense pressupostos poden quedar en no-res. Sense pressupostos, Illa tindrà poc marge de maniobra més enllà de la gesticulació a la qual estem acostumats", ha destacat.

MESURES

Després de demanar que la reunió serveixi per adoptar propostes concretes de suport als sectors més afectats pels aranzels, ha avançat el paquet de propostes que presentaran, dividit en 4 blocs: mesures comercials i diplomàtiques; mesures de suport a empreses i famílies; mesures estratègiques de màrqueting i cooperació, i cooperació amb la UE.

En l'apartat comercial i diplomàtic, aposten per ajudar les empreses catalanes a explorar a mercats alternatius com Àsia, l'Amèrica Llatina i altres països europeus, i potenciar el Canadà com un soci preferent comercial; per crear noves línies de crèdit a partir de l'Institut Català de Finances (ICF) i veuen necessari que es nomeni un delegat del Govern "fort" als Estats Units i el Canadà.

En el bloc d'empreses i famílies, proposen crear un fons d'ajuts directes gestionat per Acció per cobrir els costos derivats dels aranzels a més d'implementar incentius fiscals específics per a empreses catalanes exportadores.

També, en el bloc de màrqueting i cooperació, defensen que la Generalitat ha de potenciar la marca 'made in Catalunya' amb un pla nacional d'impuls i desenvolupament; donar una certificació de qualitat per als productes catalans, sobretot els agroalimentaris, i fomentar el consum intern de productes catalans

En matèria de cooperació amb la UE, aposten per la reactivació dels fons europeus d'adaptació a la globalització per ajudar les empreses catalanes a adaptar-se als nous escenaris comercials, entre altres mesures.