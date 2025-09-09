Junts justifica el seu rebuig a la jornada laboral perquè perjudica a pimes i costa llocs de treball

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha ratificat aquest dimarts el seu rebuig al projecte de llei de reducció de jornada laboral plantejat pel Govern de coalició i ha justificat el seu vot en què aquesta mesura perjudica a autònoms i petites i mitges empreses, té un cost en llocs de treball i posa en risc l'Estat de benestar.
En una roda de premsa en català al Congrés, ha explicat que Junts està a favor de la reducció de jornada i està favor de l'Estat de benestar, però considera que "obligar a reduir la jornada a qui no pot fer-ho posa en risc l'estat de benestar".
Nogueras ha criticat que el Ministeri de Treball no explica com se sufragarà la reducció de jornada i sosté que "pagaran els de sempre: els autònoms, la petita i mitja empresa, els comerços de barri".
Al seu judici, el Govern "comença a construir la casa per la teulada", quan hauria de centrar-se en afavorir la productivitat i a combatre l'absentisme laboral.
Segons ha explicat, el Govern coneixia la posició de Junts des del primer moment, però malgrat això ha seguit endavant, per la qual cosa no considera que la derrota prevista en la votació d'aquest dimecres sigui responsabilitat de la seva formació.