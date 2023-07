Junts insta l'Ajuntament de Barcelona a demanar al Govern central la cessió de la caserna del Bruc

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La número dos de Junts al Congrés per Barcelona, Pilar Calvo, ha demanat aquest dijous a l'Ajuntament de Barcelona que reclami al Govern central la cessió de la caserna del Bruc en considerar que és una instal·lació "que ja no té sentit tenint en compte les necessitats de la ciutat i el barri de les Corts".

En unes declaracions als mitjans davant la caserna, Calvo ha assegurat que les cinc hectàrees que ocupa es podrien reconvertir en una vila universitària atesa la seva proximitat amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona i la Ramon Llull, que podria acollir entre 2.000 i 3.000 estudiants, i en un petit centre de convencions que podria treballar en paral·lel amb el Palau de Congressos.

Per Calvo, el consistori barceloní hauria d'escoltar el districte de les Corts, que va aprovar reclamar la cessió de la instal·lació, i ha recordat que això ja ha passat amb el Castell de Montjuïc i altres instal·lacions militars de Sant Andreu.

També ha advertit que pot ser més fàcil que escoltin l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, si després del 23 de juliol hi ha un govern socialista, però "que hi hagi el mateix color entre governs tampoc no és garantia de res".

"Colau, quan va ser alcaldessa, no va fer res per aconseguir que la titularitat dels locals del front marítim fos de Barcelona", ha resolt.