Junts insta Illa a dir-li a Ayuso "que calli" i a deixar de "demanar perdó per ser català"

MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha reptat aquest divendres el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, a dir-li "que calli" a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a deixar de "demanar perdó per ser català" i actuar "com a delegat del Govern" en una Conferència de Presidents en què, ha denunciat, es parlarà de "cafè per a tothom".

"El que hauria de fer el senyor Illa és parlar en català sempre i dir-li a la senyora Ayuso que calli perquè no està en condicions de donar lliçons de res quan Madrid està cobrant el doble del que els toca i Catalunya la meitat del que li toca", ha assegurat en un àudio distribuït per Junts.

Nogueras també ha instat Illa a "defensar els interessos dels catalans" que, des del seu punt de vista, no és el que s'està fent en la reunió del Govern amb les comunitats que té lloc a Barcelona.

TREBALLA PER "ESPANYOLITZAR" CATALUNYA

Al seu parer, en aquesta cita s'està parlant "de cafè per a tothom" quan el que hauria de fer Illa és aprofitar per reclamar que el Govern central "pagui el que deu a Rodalies", executi els compromisos pressupostaris pendents i construeixi habitatge públic.

Per Nogueras, el president català està fent just el contrari del que hauria de fer, i l'ha acusat d'"anar pel món demanant perdó per ser català, treballar fort per espanyolitzar Catalunya" i actuar com si fos "delegat del Govern espanyol".