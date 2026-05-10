Junts insta al Govern a protestar davant de Xina per no respectar les seves llengües i identitats minoritàries

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat en el Congrés una proposició no de llei per instar al Govern de Pedro Sánchez a traslladar a Xina la seva preocupació per la Llei de Promoció de la Unitat Ètnica, en considerar que incentiva l'assimilació forçosa de les seves minories nacionals i la supressió d'identitats culturals diferents de la xinesa.
La iniciativa, recollida per Europa Press i presentada per al seu debat en la Comissió d'Afers exteriors, reclama a l'Executiu que, donades les "excel·lents relacions" que manté amb el Govern de la República Popular Xina, posi de manifest la seva preocupació per l'aprovació d'aquesta norma.
En concret, Junts li demana que adverteixi que l'aplicació d'aquesta llei "viola el Dret internacional" en matèria de drets humans, especialment quant a la protecció de la llibertat cultural, lingüística i religiosa de les minories nacionals.
Així mateix, vol que l'Executiu espanyol defensi que les minories nacionals tenen dret a rebre educació en la seva llengua materna, a practicar la seva pròpia religió i a gaudir de la seva cultura i tradicions sense ingerències per part de l'Estat.
QUE LI DIGUIN A l'AMBAIXADOR XINÈS
La proposició també reclama al Govern que expressi el seu rebuig al sistema educatiu d'internats de Xina per a les minories nacionals, especialment en el cas dels nens tibetans, en considerar que "contribueix a la desconnexió de les noves generacions respecte a la seva llengua materna i del seu entorn cultural". I que tot això sigui traslladat a l'ambaixador de la República a Espanya.
En l'exposició de motius, la formació de Carles Puigdemont subratlla que aquesta llei busca l'homogeneïtzació i assimilació cultural, religiosa i lingüística, així com "l'eliminació de les identitats diverses en favor d'una única identitat xinesa basada en la majoria han". Segons apunta Junts, Nacions Unides i diferents països ja han criticat la norma.
Els independentistes citen expressament el cas de tibetans i uigurs, que al seu judici podrien ser objecte de genocidi cultural. I veuen "especialment preocupant" tant la creixent expansió del sistema d'internats educatius per a menors tibetans, ja que cada any milers d'estudiants reben la seva educació lluny de les seves famílies i l'ensenyament s'imparteix majoritària o exclusivament en mandarí, com els centres de reeducació de Xinjiang en els quals s'ha internat arbitràriament a centenars de milers d'uigurs contra la seva voluntat.