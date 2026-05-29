Junts insisteix a Sánchez que convoqui eleccions i recalca que no estan per "sostenir" governs espanyols

MADRID 29 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha tornat a reclamar aquest divendres al president del Govern central, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades davant la situació política actual i els suposats casos de corrupció al voltant de l'executiu, i ha reclamat que la seva formació no està per "sostenir" governs espanyols.
En una entrevista a 'La Hora de La 1' de TVE, recollida per Europa Press, Nogueras ha assenyalat que Junts anirà a "escoltar les explicacions" que ofereixi Sánchez en la seva compareixença al Congrés dels Diputats, tot i que ha recordat que fa menys d'un any el president ja va anunciar mesures anticorrupció que, segons ha criticat, no s'han materialitzat.
"L'any passat Pedro Sánchez ja va comparèixer per això mateix i tot allò que va dir que faria després d'un any no s'ha fet. De fet, la situació cada vegada és més greu", ha afirmat.
En aquest sentit, Nogueras ha insistit que la sortida a l'actual situació política passa per tornar la paraula als ciutadans mitjançant unes eleccions generals anticipades i ha recordat que la seva formació ja va traslladar aquesta petició al president fa més d'un mes.
"Nosaltres no esperem res més que el president Sánchez convoqui eleccions", ha afirmat, abans de qüestionar com es pot justificar la continuïtat d'un govern que, a parer seu, no compta amb una majoria parlamentària suficient per desenvolupar la seva acció política.
En aquest context, també ha acusat el cap de l'executiu de centrar-se en la seva agenda internacional mentre evita afrontar els problemes interns. "El senyor Sánchez hauria de deixar d'amagar-se en la seva agenda internacional perquè els problemes els té aquí", ha assenyalat.