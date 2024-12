Junts insisteix a qüestionar la credibilitat dels agents de la UDEF recorrent als seus números d'identificació

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Justícia de Junts al Congrés, Josep Pagès Massó, ha registrat diverses preguntes al Congrés en les quals insisteix a qüestionar la credibilitat d'agents de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, per a la qual cosa ha demanat explicacions d'agents concrets aportant el número d'identificació.

El partit que lidera Carles Puigdemont es remitent al que s'ha dit per compareixents en la comissió de l'operació Catalunya com l'exministre veneçolà Nervis Villalobos per qüestionar la labor de la UDEF.

En les seves intervencions al Congrés, diferents portaveus també han criticat la investigació per la qual es jutja l'advocat Gonzalo Boye per blanqueig en relació amb el narcotraficant Sito Miñanco.

"Quins mèrits, funcions específiques, criteris d'elecció i retribució s'han considerat per a l'assignació dels agents de la UDEF amb números d'identificació professional 111.129 i 127.263, destinats a la Haia?", pregunta Junts, segons l'escrit consultat per Europa Press.

En aquest sentit, Junts es refereix també a l'agent de la Policia amb número 111.129 per preguntar si ha estat condecorat amb una medalla, interessant-se pels seus mèrits professionals. "Com es garanteix que no estiguin vinculats a possibles pràctiques irregulars detectades prèviament en la UDEF?", pregunta.

En la sessió de control al Congrés del passat 27 de novembre, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va contestar a Junts sobre la detenció de l'inspector cap de la UDEF que ocultava 20 milions d'euros a les parets de casa seva a Madrid.

El ministre va mostrar la seva "repulsió" per aquest tipus d'irregularitats i va demanar confiar en els controls interns de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per detectar aquests casos, encara que subratllant que la majoria d'homes i dones que formen part de la Policia i la Guàrdia Civil actuen amb "total lleialtat als valors constitucionals".