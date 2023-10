Junts insisteix a no renunciar a la unilateralitat i diu que l'objectiu de l'amnistia és "reparar una injustícia"

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, ha insistit en la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat a no renunciar a la unilateralitat i ha afirmat que l'objectiu de l'amnistia "no pot ser el de perdonar, sinó el de reparar una injustícia".

Així ho ha dit Cleries durant la seva intervenció en aquesta comissió, forçada pel PP perquè els presidents autonòmics es posicionin sobre l'amnistia, i en la qual també ha participat el cap de l'executiu català, Pere Aragonès, per reivindicar aquesta mesura i el referèndum.

En aquest context, el portaveu de Junts ha assenyalat que la seva formació no renuncia a la unilateralitat: "Mantenim la legitimitat de l'1 d'octubre i no hem renunciat ni renunciarem mai a la unilateralitat com el recurs legítim per fer valer els drets".

I sobre la llei d'amnistia, que negocien amb el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez, Cleries ha explicat que el seu plantejament és que "inclogui l'ampli espectre que va des del 9 de novembre fins ara, fixant com a únic límit els acords i tractats internacionals".

ERC INSISTEIX EN EL REFERÈNDUM

Per la seva banda, la portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha replicat gran part dels arguments d'Aragonès per defensar l'amnistia i insistir en un referèndum com el que es va produir a Escòcia.

En aquest context, també ha replicat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el següent camí després de l'amnistia és "un referèndum d'autodeterminació en el qual el poble de Catalunya pugui decidir legítimament el seu futur".

Al seu torn, Bailac ha recalcat la idea d'ERC que l'amnistia és el punt de partida, una de les tres carpetes de la formació independentista per acabar investint Sánchez.

I la resta, segons ha dit, tenen a veure amb el referèndum i amb la part de les inversions, després de queixar-se de la situació de Rodalies, cosa que també ha denunciat Cleries.