Junts insisteix que l'imant de Ripoll era confident del CNI i demanarà responsabilitats al Govern pel 17A

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Junts considera que els documents desclassificats del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) que s'han enviat a la comissió del Congrés que investiga els atemptats jihadistes de 2017 confirmen que l'imam de Ripoll i capitost de la cèl·lula terrorista va ser confident dels serveis secrets, per la qual cosa ja avisa que demanarà responsabilitats al Govern.

Aquests documents, recollits per Europa Press, el que confirmen és que agents del CNI van parlar amb l'imam de Ripoll quan estava a la presó, gairebé tres anys abans de la massacre, i van acabar descartant-lo com a confident per ser un individu molt opac i desconfiat que no donava "cap fiabilitat".

Per a la formació independentista, "la desclassificació dels documents del CNI confirma la tesi que Es Satty era confident dels serveis secrets espanyols i que els responsables del CNI coneixien perfectament aquesta figura, però no van actuar amb la diligència necessària per evitar els atemptats".

Segons subratlla la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, "l'imam tenia un expedient d'expulsió obert que no va arribar a executar-se perquè col·laborava amb la Guàrdia Civil a canvi de no retornar-lo al seu país d'origen", la qual cosa al seu parer va posar en risc la seguretat de tots.

Amb tot això, Junts es compromet a "estudiar a fons tota la informació disponible per extreure les conclusions pertinents i exigir les responsabilitats que es derivin".