Junts insisteix que Illa comparegui i faci pública la informació requerida de la campanya del PSC

Junts insisteix que Illa comparegui i publiqui la informació requerida de la campanya del PSC
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha insistit aquest dimecres en la necessitat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui a la cambra catalana i li ha demanat que faci pública la documentació requerida al PSOE per part de l'Audiència Nacional sobre la campanya del PSC del 2024.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha considerat molt greu que la justícia requereixi aquesta informació: "Qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya o les despeses i contractacions del partit que avui governa exigeix màxim rigor i transparència", ha sostingut.
Per Sales, les eleccions del 2024 van estar marcades "per una clara desigualtat de condicions democràtiques" perquè el candidat de Junts, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, va haver de fer campanya des de França, i perquè part de l'independentisme va haver de competir, a parer seu, sota unes circumstàncies excepcionals.
Després de mostrar respecte pels procediments judicials, ha expressat que la confiança en les institucions "només es preserva amb transparència, exemplaritat i llums i taquígrafs".
"Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions", ha sostingut Sales, que espera que la resta de grups, també ERC i els Comuns, no impedeixin la seva petició.
HUAWEI
Aquest mateix dimecres Junts havia registrat una petició de compareixença d'Illa perquè expliqués "els contractes del Govern amb empreses xineses", arran dels informes policials sobre les presumptes actuacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
Segons Sales, les informacions sobre els presumptes vincles de Zapatero amb Huawei obliguen el Govern "a acreditar i aclarir el contracte que s'ha signat i les reunions que s'han mantingut".