Junts impulsarà una llei catalana sobre immigració i una altra per desallotjar els ocupes en 48 hores

També presentaran un paquet amb iniciatives sobre memòria democràtica i mecenatge

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha anunciat que impulsaran una llei catalana sobre immigració si aconsegueixen la delegació de competències per part del Govern central, i que promouran una proposta de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) perquè les ocupacions delinqüencials es puguin desallotjar cautelarment per la policia en 48 hores si ho ordena un jutjat.

En una roda de premsa a Cardona (Barcelona), on el grup parlamentari celebra unes jornades de treball, ha detallat les accions i projectes legislatius que tenen preparats per al primer trimestre d'aquest any "per fer front a la paràlisi i feblesa" del Govern.

En espera de com acabin les negociacions amb el Govern central per a la delegació de les competències en matèria d'immigració, Batet ha dit que es volen posar a treballar perquè, en cas d'assumir-les, disposar d'un projecte que posi "les bases" del que volen fer a Catalunya.

"El que no val és que tinguem les competències per fer el mateix que fa Espanya. Volem les competències perquè aquí s'ha d'aplicar una política adaptada a les necessitats dels catalans", ha precisat.

Sobre les ocupacions delinqüencials, demanaran que el Parlament insti el Congrés a impulsar l'adopció de mesures cautelars de desallotjament immediat en un termini de 48 hores, tal com proposa el Col·legi d'Advocats de Barcelona.

"Cal posar fi a aquesta impunitat que vulnera drets fonamentals dels ciutadans", ha reclamat.

També volen impulsar una llei per minimitzar la burocràcia i proposaran la celebració d'un ple monogràfic sobre infraestructures en ser, a parer seu, el dèficit més gran que té Catalunya del qual ha responsabilitzat els socialistes.

Sobre la voluntat que veuen en Illa de "desnacionalitzar" Catalunya, Batet ha explicat un altre paquet legislatiu que registraran en les pròximes setmanes que inclou un projecte de llei de memòria democràtica, un altre sobre mecenatge, una llei de patrimoni cultural immaterial i una llei audiovisual catalana.

"CATALUNYA ÉS UNA NACIÓ"

"Illa creu que Catalunya és una simple comunitat autònoma, una simple regió. I Junts defensem que Catalunya és una nació", ha subratllat el líder de Junts al Parlament, raó per la qual reivindica que les iniciatives que presentaran són més necessàries que mai.

I és que, segons Batet, el Govern ha dimitit de defensar els interessos dels catalans i això s'ha evidenciat en debats com el del sostre de despesa, inversions empresarials, habitatge i en l'àmbit educatiu i d'agricultura.