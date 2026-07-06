Junts sobre el finançament: "És molt difícil defensar una cosa que encara no existeix"

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha respost aquest dilluns al president de la Generalitat, Salvador Illa, que és "és molt difícil donar suport a una cosa que encara no existeix", després que Illa hagi demanat a la formació de Carles Puigdemont que votin a favor del nou model de finançament.
"No hi ha cap text legislatiu presentat al Congrés sobre aquest nou model de finançament. El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, sinó perpetuar el cafè per a tothom que hem tingut fins ara i que sabem que comporta un dèficit fiscal per als catalans", ha lamentat en una roda de premsa.
Per això, ha instat el PSC i ERC a aprofitar l'"oportunitat històrica" que considera que hi ha per pactar i tirar endavant un nou model de finançament equivalent al concert econòmic.
També ha assegurat que no li consta que Puigdemont hagi tingut cap conversa amb Illa sobre aquesta qüestió.
Després que el president de la Generalitat hagi acusat Junts de tenir amnèsia selectiva amb el PP, Rius ho ha negat: "Junts no té cap amnèsia. Recordem quan Illa i el PSC es manifestaven de bracet amb el PP, Vox i Cs contra el referèndum de l'1-O. També recordem el suport del PSOE a l'aplicació del 155".
"Tenim molt bona memòria. Si algú ha anat de bracet amb el PP i Vox al llarg d'aquests últims anys, el PSC el 2017 i ara també al Parlament quan es tracta de votar qüestions d'àmbit nacional, és el PSC", ha resolt.