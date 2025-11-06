Junts formalitza la ruptura amb el Govern central, bloquejarà lleis i no donarà suport als pressupostos

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha formalitzat aquest dijous la ruptura amb el Govern central que va comunicar la setmana passada i ho ha fet anunciant esmenes a la totalitat a totes les lleis que presenti l'executiu espanyol, el seu vot en contra a les que ja estan en tramitació i el rebuig a fer costat a uns hipotètics pressupostos per al 2026.
"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada", ha sentenciat Nogueras en una compareixença al Congrés acompanyada dels altres sis diputats de Junts, en la qual ha recriminat al president espanyol que, una setmana després de l'anunci de la seva formació, encara no hagi explicat com pensa governar sense el suport del seu partit.
Mentre Nogueras s'adreçava als mitjans, Junts estava registrant les esmenes a la totalitat a les 25 lleis del Govern central que encara no han iniciat la tramitació.
A més a més, ha deixat clar que no votaran a favor de les 21 que encara estan en tràmit i que també demanaran la devolució a l'executiu de les pròximes que presenti.
"Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos ni normes com la llei Bolaños o la llei Begoña", ha afirmat, després de lamentar que el Govern central hagi perdut el que Junts considera "una oportunitat històrica" en no complir els acords que van assolir amb els de Carles Puigdemont a canvi del suport a la investidura de Sánchez.