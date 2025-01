Junts farà una proposta de revaloració de les pensions i el transport públic si el PSOE no ho fa

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat que presentaran al Congrés una proposada de revaloració de les pensions i per mantenir les rebaixes al transport públic si el PSOE no ho fa "en les pròximes hores".

Així s'ha pronunciat en una entrevista aquest dijous a 3Cat recollida per Europa Press, després que dimecres Junts votés en contra del decret òmnibus que incloïa aquestes propostes, la qual cosa va impedir que tiressin endavant.

Turull ha acusat el PSOE de fer-los "xantatge emocional" en incloure aquestes mesures socials en un decret amb d'altres amb les quals Junts no estava d'acord, i ha explicat que dilluns van demanar als socialistes que convoquessin un Consell de Ministres per presentar per separat la revaloració de les pensions i el tema del transport públic.

Ha recordat que l'any passat va passar un fet semblant amb un decret òmnibus: "Recordo perfectament que, mirant-me a la cara, la vicepresidenta Montero em va dir que si calia sortiria i diria que no tornaria a passar", ha retret Turull.

PRIORITZEN "EL DESGAST POLÍTIC"

El secretari general de Junts ha acusat els socialistes de prioritzar "el desgast polític de l'adversari als drets de la gent", en no haver convocat el Consell de Ministres per presentar per separat les mesures socials que anaven en el decret òmnibus, i ha criticat que el PSOE actua com si tingués majoria absoluta o hagués guanyat les eleccions.

També ha defensat que l'increment de les pensions es faci en funció de la pujada del cost de la vida als diferents territoris, i ha acusat els diputats del PSC al Congrés de no ajudar a "fer pressió" per impulsar mesures que beneficiïn els catalans.

Ha criticat els "incompliments" dels acords signats amb el PSOE com l'oficialitat del català a les institucions europees, el traspàs integral de les competències d'immigració a Catalunya i que hi hagi una amnistia política i el president del Govern central, Pedro Sánchez, no es reuneixi amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.