Junts votarà a favor del decret anticrisi si el PSOE inclou el 0% d'IVA als petits autònoms

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha vinculat aquest dimarts el suport de Junts al decret anticrisi que es vota dijous al fet que el Govern central inclogui entre les mesures que els autònoms que facturin menys de 80.000 euros no paguin IVA.
"Ens consta, perquè ells ens ho han dit, dijous simplement han de fer públic el que a nosaltres ja ens han dit en privat, que és que volen traslladar aquesta directiva i, per tant, efectivament, que els autònoms, sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d'aire en aquest moment", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Nogueras ha explicat que aquesta és una directiva europea i que Espanya és "l'únic país de la Unió Europea que no està aplicant aquesta llei europea i per això se'ls ha portat als jutjats".