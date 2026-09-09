Junts exigeix a Parlon explicar la renúncia de Trapero i demana la seva dimissió

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha exigit a la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, comparèixer en la comissió parlamentària prevista el 16 de setembre després de la renúncia del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i ha tornat a demanar la seva dimissió.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha acusat el govern de Salvador Illa d'haver perdut el control: "El que ha de fer el govern d'Illa és destituir els principals responsables de tot això, els consellers. Fa temps que demanem que no només faci aquest maquillatge, sinó una autèntica remodelació del Govern".
Per Vergés, el que està passant a Interior és un "canvi estructural" de la cúpula, fet que considera especialment greu en ser un departament sensible i estratègic, i creu que arriba en un moment en què, a parer seu, està augmentant la criminalitat i la preocupació entre la ciutadania.
"Aquest increment de la inseguretat al carrer va vinculat a un autèntic desgavell al departament que té la responsabilitat de contrarestar-ho", ha subratllat Vergés, que ha definit com un fracàs el fitxatge de Trapero per al govern de Salvador Illa.
També ha carregat contra el seu substitut, Ferran López, en recordar el seu paper en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: "Per la seva trajectòria, la seva agenda, objectius i conviccions evidencia el model policial i de país que ens vol imposar Illa i el seu govern".