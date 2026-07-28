Junts exigeix a Illa comparèixer al Parlament per les proves Pisa i que se substanciï aquest divendres

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat aquest dimarts la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, per l'error de les proves Pisa i que se substanciï en un ple aquest divendres.
"Illa és responsable d'aquesta situació perquè la consellera Esther Niubó és una consellera políticament amortitzada. No té cap mena de credibilitat, lideratge, ni capacitat de gestió", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana, després de manifestar que espera que la resta de grups, entre els quals ERC i els Comuns, donin suport a la seva iniciativa.
Després de criticar que el president de la Generalitat hagi fet costat a la consellera, creu que no es pot "amagar" darrere de Niubó, que en una compareixença aquest dilluns al Parlament va insistir que l'error en les proves Pisa és tècnic.
"No és una incidència tècnica, és un escàndol polític", ha etzibat Vergés, que veu moltes preguntes sense respondre com ara què ha fet el Govern des d'aleshores, perquè encara no hi ha conclusions a les diligències que va obrir, qui supervisa la investigació que estan fent i qui va decidir guardar silenci i comunicar-ho un divendres de finals de juliol, entre d'altres.
VOLUNTAT D'"AMAGAR"
En la seva opinió, que el Govern advertís ara de l'error del programa Pisa malgrat saber-ho des del març evidencia que hi ha hagut "una voluntat d'amagar la crisi", i amb Illa de viatge oficial al Vietnam.
Per això, ha qualificat de decebedora la compareixença parlamentària aquest dilluns de Niubó perquè, a parer seu, ha comportat "més dubtes i desconfiança" que abans.