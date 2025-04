Junts exigeix al Govern derrogar el decret d'augment de la taxa turística o posposar-ne l'aplicació

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha reclamat aquest divendres al Govern derogar el decret d'increment de la taxa turística o, si més no, aprovar una moratòria en l'aplicació perquè no entri en vigor l'1 de maig, com està previst.

En un comunicat, el diputat de Junts Joan Canadell ha instat la Generalitat a obrir un diàleg amb el sector i els grups parlamentaris perquè, al seu parer, aplicar aquest increment "és inviable, tenint en compte que la temporada està en marxa i ja hi ha milers de reserves fetes".

A més de constatar que l'executiu català ja ha hagut de retirar el decret de càmpings, ha recordat que governen en minoria: "No poden portar el Parlament amb només 42 diputats assegurats. No es pot legislar de manera intermitent perquè genera una greu inseguretat jurídica", ha apuntat.