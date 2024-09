Junts exigeix al Govern central "propostes que millorin" Catalunya si vol aprovar el sostre de dèficit

Afirma que "posar urnes no és ni serà mai un cop d'estat" i defensa que l'1 d'octubre va ser "un acte de democràcia"



VITÒRIA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha advertit al Govern central que "si es vol aprovar un altre sostre d'estabilitat" i vol "avançar" haurà de presentar "una proposta que realment millori les condicions de Catalunya i dels catalans". "Si es compleix amb Catalunya, nosaltres també ho farem", ha afirmat.

A més, a pocs dies del setè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, ha assegurat que "posar urnes no és ni serà mai un cop d'estat" i ha defensat que l'1-O va ser "un acte de democràcia".

Abans de l'inici de l'Alderdi Eguna del PNB a Vitòria, al qual ha assistit com convidada, Nogueras ha "aprofitat per recordar" que dimarts vinent es compleix el setè aniversari de l'1 d'octubre.

"I encara hi som. Encara som aquí, i l'1 d'octubre posa de manifest una manera de fer molt concreta, que és la manera de fer del poble de Catalunya", ha reivindicat.

A més, ha qualificat de "paradoxal" que "alguns designin aquest acte de democràcia, que va ser l'1 d'octubre, com un cop d'estat". "Posar urnes no és ni serà mai un cop d'estat", ha advertit.

També ha volgut enviar "un missatge molt nítid" al Govern d'Espanya. "Nosaltres no especulem. Nosaltres valorem les coses en funció dels fets. I aquí hi ha un fet irrefutable, que és que el Govern espanyol va retirar el sostre d'estabilitat, i ho va fer malgrat que tots aquests especuladors deien que no hi havia alternativa", ha manifestat.

Per això, ha afegit que "si es vol aprovar un altre sostre d'estabilitat, si es vol avançar", el Govern central haurà de presentar "una proposta que realment millori les condicions de Catalunya i dels catalans".

"Com hem dit sempre, si volen que les coses siguin diferents, les han de fer molt diferents. I si es compleix amb Catalunya, nosaltres també ho fem", ha manifestat.

ALDERDI I PNB

D'altra banda, Nogueras s'ha mostrat "encantadíssima" de ser-hi "en un dia tan especial per als nacionalistes bascos".

"Estem encantadíssims de ser aquí avui (diumenge). Respectem molt, i sabem que és mutu, les nacions sense estat, respectem moltíssim les voluntats de cada nació i també el ritme de cada nació", ha assenyalat.

Segons ha afegit, amb el PNB "en particular" a Junts l'uneixen "moltes coses". "Compartim també moltes coses, però m'agradaria destacar una de les coses que compartim amb el PNB, que és el diagnòstic. A partir d'aquí, a partir d'aquest diagnòstic, és cada nació que decideix quina relació estableix amb Espanya", ha conclòs.