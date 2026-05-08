Junts exigeix explicacions a Parlon i Niubó sobre la presumpta infiltració dels Mossos

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La secretària d'Organització de Junts i diputada al Parlament, Judith Toronjo, ha exigit transparència i explicacions "immediates" sobre si la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, tenien constància de la possible infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en les assemblees docents.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha lamentat que agents dels Mossos presumptament hagin entrat en "assemblees docents privades, que eren per planificar accions i mobilitzacions".
"El Govern n'ha de donar explicacions clares. Tant el departament d'Interior com el d'Educació" i, concretament, creu que Interior ha de confirmar o desmentir si els agents es van infiltrar i, en cas afirmatiu, qui ho sabia dins els departaments.
"És incompatible amb la noció de democràcia i llibertat sindical. Ataquen el dret de poder-se reunir amb llibertat"; recorda que en les últimes hores han registrat una bateria de preguntes als departaments sobre aquesta qüestió i insisteix en la compareixença al Parlament de les dues conselleres, i acceptaran la compareixença de la resta d'òrgans vinculats, en referència als Mossos.
Preguntada per les declaracions d'Illa d'aquest divendres en què assegurava que desconeixia la presumpta infiltració dels Mossos, Toronjo diu que això "evidencia un clar descontrol del Govern sobre el que està passant en l'àmbit educatiu i d'Interior", i remarca que han d'aclarir aquestes responsabilitats i fets.