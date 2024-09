Junts exigeix una "disposició addicional" com la d'Euskadi que garanteixi el concert català

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha exigit aquest dimecres que s'afegeixi una "disposició addicional" com la que té el País Basc per garantir un concert als catalans. En la seva opinió, és tan "senzill" i "sense complicació" com afegir el nom de Catalunya en un enunciat jurídic.

Després d'haver assegurat, en la sessió de control al Govern central al Congrés, que el document pactat entre PSOE i ERC "no és un concert" per a Catalunya, Nogueras ha sostingut en una entrevista de TVE, recollida per Europa Press, que crear un concert per als catalans és molt "senzill" i només caldria posar "una disposició addicional", igual que la del País Basc.

"Al final, si tu vols fer un concert és molt senzill, poses una disposició addicional, igual que tenen els bascos, i no hi ha complicació. Ningú ho ha explicat, això, per tant, és evident que no és un concert econòmic", ha declarat, sense especificar a quin document caldria afegir-la.

La Constitució recull en la primera de les seves disposicions addicionals l'empara i respecte "als drets històrics" dels territoris forals, en referència al País Basc i Navarra.

"La Constitució empara i respecta els drets històrics dels territoris forals. L'actualització general d'aquest règim foral es durà a terme, si escau, en el marc de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia", es pot llegir en aquesta disposició de la Carta Magna.